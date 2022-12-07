Конференцию «Масловские чтения» в этом году посвятили 95-летию писателя Дмитрия Балашова

Площадкой для конференции традиционно стал Мурманский арктический государственный университет.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ: «Наша конференция посвящена Дмитрию Ивановичу Балашову не просто так. Он имеет прямое отношение к культуре Мурманска. В самом прямом смысле. И прежде всего, как фольклорист, который собирал фольклор по Терскому берегу Белого моря. Его известная работа – это «Русская свадьба». Это его научная работа, а ещё есть «Птичка – железный нос – деревянный хвост», сказка Терского берега. Он составитель, обработчик».

Участники обсудят результаты научных изысканий в языкознании, литературоведении и журналистике, коснутся методик преподавания русского языка и литературы, а также обменяются знаниями и опытом в филологических дисциплинах. Один из спикеров - мурманский писатель Дмитрий Коржов лично знал Дмитрия Балашова, о нём и подготовил свой доклад.

Дмитрий Коржов, писатель, член Союза писателей России, редактор еженедельного выпуска газеты «Мурманский вестник»: «Основан он на двух документах. Один документ, к счастью, моё большое интервью с ним, которое состоялось в 1997 году, в октябре. Там он, в том числе, говорил о том, что та Россия, в которой мы живём – 1997 года, – она, там фраза у него была, «Я боюсь, что Россия не проснётся». Вот насколько она проснулась, мы сегодня будем об этом говорить».

Студенты МАГУ принимают активное участие в конференции, они представят свои исследования и примут участие в дискуссиях.

Мария Зюзина, студентка МАГУ: «Региональная литература должна сейчас развиваться. Это очень интересно для студентов арктического университета, потому что мы и есть участники этой региональной литературы».

Программа конференции получилась объёмной, она рассчитана на несколько дней.