Конфискованный алкоголь предлагают пустить на антисептики

Такое предложение выдвинуло Министерство финансов России.

Согласно предложению, можно бесплатно распределить между регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя, чтобы производить антисептики. Соответствующее постановление правительства уже направлено на согласование в профильные ведомства.

Дезинфицирующие средства будут предоставлять безвозмездно, если субъекты подтвердят их непосредственное применение для профилактики и борьбы с коронавирусом.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, наделяющий правительство полномочием определять порядок использования конфискованной спиртосодержащей продукции, из которой можно сделать антисептики.