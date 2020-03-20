Кони в масках, скульптуры в масках, а людям их негде купить

Медицинские маски нынче стали дефицитным товаром. Северяне сетуют, что их невозможно найти в аптеках города. Но мы знаем, где точно есть одна - в галерее безопасности Мурманской области.

Первичное средство защиты надели на коня. Животное отлито из металла, а значит, не дышит, менять повязку каждые три часа ему не придётся. Так работники креативят меры предосторожности, пока галерея закрыта для посетителей.

А в Мурманском областном краеведческом музее маска отдана на примерку экспонату месяца – скульптуре древней женщины. Музей открыт для гостей, отменены только групповые экскурсии. Однако, чтобы посетить выставку, нужно выполнить важное условие, продиктованное жизнью, взять с собой медицинскую маску.