Конькобежцы Мурманской области показали отличные результаты на Всероссийских соревнованиях «Коломенский лёд»

В состязаниях участвовали более 200 спортсменов из разных регионов страны. У представителей команды Мурманской области наибольшего успеха добился Максим Корниенко. Он в группе юношей занял первые места на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров и второе – на 5 тысяч метров.

Наш земляк Данила Успехов из той же возрастной группы трижды поднимался на пьедестал почёта.

Среди юниорок победителем на дистанции 1000 метров стала северянка Мария Агапитова, у неё и второе место на дистанции 500 м и третье - на 3000 м.