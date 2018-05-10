День за днём с «Арктик-ТВ»10.05.18 19:30
Конькобежный спорт в Мурманске станет доступнее
На базе средней школы № 5 открылся первый набор учеников в спортивный класс, где опытные тренеры без ущерба для общего образования сделают из воспитанников олимпийских чемпионов.
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Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
Станислав
09.05.18 07:15
Разумно и более информативно было бы изобразить эту информацию на карте города
Комментарий к новости:В Мурманске 9 мая перекроют движение автотранспорта
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
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