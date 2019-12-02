Конкурс «Дочки-матери» посвятили Дню матери

Мама - главное слово в жизни каждого человека. Праздник, посвященный Дню матери состоялся в Росляково. Конкурс «Дочки-матери» стал уже традиционным. В этом году в нем принимают участие пять семей.

«Мы, в первую очередь, познакомились с теми, с кем будем соревноваться. Потом мы начали думать, а с какой мы выступим сценкой, что мы в ней будем делать», - рассказывает София Обризан, участница конкурса.

Шестилетняя София ни капли не стесняется камеры и готова дать интервью и за себя и за маму. «Я очень сильно волнуюсь, потому что там очень много зрителей, - признаётся София Обризан, участница конкурса. – А я очень редко была на сцене и давно, я уже забыла то чувство, которое я испытывала на сцене».

Конкурс состоит из трёх этапов. Первый - приветствие. Здесь у участниц полная свобода для фантазии: кто-то поёт песню, кто-то читает стихотворения, а кто-то рассказывает историю своей семьи. В такие моменты зрители не могут сдержать слёз.

«Конкурс очень яркий, интересный, - делится впечатлениями Ирина Матвеева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Самое главное, что он посвящён замечательному празднику - Дню матери. Этот конкурс сплачивает семьи, в нём участвуют дети и мамы».

Олеся и Алина Сотниковы подготовили трогательную песню про маму и дочку. Репетировали выступление целую неделю, а костюмы для выступления подобрали в одной цветовой гамме.

«У нас ещё маленький ребёнок - годовалый малыш, поэтому было немножко тяжеловато готовиться, - говорит Олеся Сотникова, участница конкурса. - Но целом всё прошло хорошо. Нам родители помогали».

Победителей и проигравших в этом конкурсе не было. Всех участниц наградили памятными дипломами и подарками.