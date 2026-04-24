Конкурс-интеллектуальной игры «Арктический хакатон» провели на базе Мурманского арктического университета

Его участниками стали студенты, которые предлагали инновационные решения для развития Севера. Чтобы проверить свои силы и получить новый опыт, студентам из колледжей и вузов нужно было собрать команду и погрузиться в решение задач Арктики.

Активным участником игры является студент Мурманского технологического колледжа сервиса Тимофей Рубанников. Он задался целью показать абитуриентам, почему важна операционная система логистики. Со своей командой, которая за всё время участия в игре не поменялась, молодой человек участвует уже третий год. Два раза им даже удавалось занять первое место и один раз третье.

Тимофей Рубанников, студент Мурманского технологичного колледжа сервиса: «Все впечатления положительные, это всегда достаточно интересно. Очень хорошо, что каждый раз достаточно разные мероприятия, но в основном экономические, менеджмент, логистика, всё очень интересно. В этот раз хочется, чтобы это тоже было интересно, чтобы это был какой-то вызов, чтобы было сложно в какой-то степени, потому что легко играть не хочется».

Конкурсантов оценивали по пяти критериям. Жюри смотрело на представление команды, анализ среды, описание трудовых ресурсов, управление рисками и пользу от решения. Также оценивались актуальность и оригинальность подхода. Максимальное количество баллов за выступление -20.

Алина Белова, организатор «Арктического хакатона»: «Этот хакатон отличается, по-моему, тем, что мы первый раз его организуем самостоятельно при помощи нашего куратора Утковой Марии Александровны. И мы разработали абсолютно уникальный кейс по маршруту из Мурманска к Баренцбургу, в котором географы и инноватики смогут принимать свои профессиональные знания для того, чтобы пройти его».

Основная цель проведения конкурса «Арктический хакатон» - позволить обучающимся получить новые знания по анализу рынка Мурманской области. В игре участвовали 5 команд, в каждой по 5 человек. Присоединиться вновь к интеллектуальной битве ребята смогут через год.