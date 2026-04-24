Марина Табейкина: о школе жизни в обычном образовательном учрежденииМурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.26 19:30

Конкурс-интеллектуальной игры «Арктический хакатон» провели на базе Мурманского арктического университета

Его участниками стали студенты, которые предлагали инновационные решения для развития Севера. Чтобы проверить свои силы и получить новый опыт, студентам из колледжей и вузов нужно было собрать команду и погрузиться в решение задач Арктики.

Активным участником игры является студент Мурманского технологического колледжа сервиса Тимофей Рубанников. Он задался целью показать абитуриентам, почему важна операционная система логистики. Со своей командой, которая за всё время участия в игре не поменялась, молодой человек участвует уже третий год. Два раза им даже удавалось занять первое место и один раз третье.

Тимофей Рубанников, студент Мурманского технологичного колледжа сервиса: «Все впечатления положительные, это всегда достаточно интересно. Очень хорошо, что каждый раз достаточно разные мероприятия, но в основном экономические, менеджмент, логистика, всё очень интересно. В этот раз хочется, чтобы это тоже было интересно, чтобы это был какой-то вызов, чтобы было сложно в какой-то степени, потому что легко играть не хочется».

Конкурсантов оценивали по пяти критериям. Жюри смотрело на представление команды, анализ среды, описание трудовых ресурсов, управление рисками и пользу от решения. Также оценивались актуальность и оригинальность подхода. Максимальное количество баллов за выступление -20.

Алина Белова, организатор «Арктического хакатона»: «Этот хакатон отличается, по-моему, тем, что мы первый раз его организуем самостоятельно при помощи нашего куратора Утковой Марии Александровны. И мы разработали абсолютно уникальный кейс по маршруту из Мурманска к Баренцбургу, в котором географы и инноватики смогут принимать свои профессиональные знания для того, чтобы пройти его».

Основная цель проведения конкурса «Арктический хакатон» - позволить обучающимся получить новые знания по анализу рынка Мурманской области. В игре участвовали 5 команд, в каждой по 5 человек. Присоединиться вновь к интеллектуальной битве ребята смогут через год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Ивановы». Художественный фильм (16+)23:30«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)01:15«Пока свадьба не разлучит нас». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота подвели итоги весенних проверок объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных сетей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять