Конкурс красоты «Сияние Арктики» - это яркие и незабываемые моменты жизни для его участниц

Наблюдали за жизнью обитателей Баренцева моря, плавали во льдах, учились мастерить свечи и работать с эпоксидной смолой. Всё это яркие моменты конкурса красоты «Сияние Арктики».

Участницы конкурса «Сияние Арктики» на практике узнали, что такое айсфлоатинг. Самые смелые девушки смогли поплавать в Кольском заливе в районе Дровяного.

Минусовая температура не помешала им получить новые эмоции - такое приключение они будут вспоминать ещё очень долго.

Екатерина Макарова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «В воду я ныряла с удовольствием!».

С удовольствием конкурсантки приняли и участие в мастер-классе по работе с эпоксидной смолой. Участницы смастерили себе столики-подносы. Примечательно, что под красивыми узорами девушки смогли спрятать загаданные желания.

Следующий выходной подарил конкурсанткам ещё больше эмоций - девушкам предстояло надеть гидрокостюмы и нырнуть в Баренцево море с головой. И даже ветренная погода не смогла отпугнуть северянок.

- Сегодня мы занимались фридайыингом. Это для нас было в первый раз.

Завершился выходной мастер-классом по изготовлению свечей. Каждая участница получила не только интересный опыт работы с воском, но и предсказание на весь будущий год.