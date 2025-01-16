Конкурс красоты «Сияние Арктики» - это яркие и незабываемые моменты жизни для его участниц
Участницы конкурса «Сияние Арктики» на практике узнали, что такое айсфлоатинг. Самые смелые девушки смогли поплавать в Кольском заливе в районе Дровяного.
Минусовая температура не помешала им получить новые эмоции - такое приключение они будут вспоминать ещё очень долго.
Екатерина Макарова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «В воду я ныряла с удовольствием!».
С удовольствием конкурсантки приняли и участие в мастер-классе по работе с эпоксидной смолой. Участницы смастерили себе столики-подносы. Примечательно, что под красивыми узорами девушки смогли спрятать загаданные желания.
Следующий выходной подарил конкурсанткам ещё больше эмоций - девушкам предстояло надеть гидрокостюмы и нырнуть в Баренцево море с головой. И даже ветренная погода не смогла отпугнуть северянок.
- Сегодня мы занимались фридайыингом. Это для нас было в первый раз.
Завершился выходной мастер-классом по изготовлению свечей. Каждая участница получила не только интересный опыт работы с воском, но и предсказание на весь будущий год.