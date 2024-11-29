Конкурс красоты «Сияние Арктики»: номера сольных выступлений уже известны конкурсанткам

Конкурс красоты «Сияние Арктики» проводится уже не в первые, однако, в каждом сезоне организаторам есть чем удивить участниц.

Казалось бы, конкурс красоты – это то место, где девушки соревнуются, однако «Сияние Арктики» не следует стандартам и старается дать каждой участнице возможность раскрыться. Здесь девушки получают только позитивный опыт. А каждая встреча помогает сплотить заполярных красавиц и делает их не соперницами, а подругами.

Татьяна Игумнова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»

«Мы реально с первого дня общаемся, как будто мы подружки. Мы прибегаем, друг с другом обнимаемся, помогаем друг другу. И мне кажется, что это вообще на первом месте. Если мы не будем помогать друг другу, у нас будет другое настроение, то мы не сможем вот этой женской энергией поделиться. Всё-таки конкуренция – это больше про негатив. А мне кажется, что проект создан, чтобы получить хорошие эмоции. Поэтому мы все позитивные».

На протяжении всего проекта красавицы многому научатся. А в финале, помимо сольных номеров, конкурсантки покажут гостям совместный танец. И хотя многие девушки, пришедшие на проект, никогда не пробовали себя в этом направлении, с опытным хореографом они смогут научиться даже самым сложным движениям. Тем более, когда наставница в прошлом и сама была участницей проекта.

Мария Рольская, хореограф: «Когда я была участницей конкурса, я, наверное, не волновалась, я кайфовала. Я пришла в проект и старалась по максимуму впитать всё, что нам давалось, везде быть, везде участвовать, прожить это всё. Здесь тоже, но это новый опыт, это большая ответственность для меня, как вообще для человека, для хореографа. Я понимаю, что от меня будет зависеть как девушки будут выглядеть на сцене. И мне бы хотелось, чтобы это было на уровне».

В этом сезоне Мария не только поставит для девушек номер, но и научит их чувствовать своё тело, раскроет их женственность. При этом, несмотря на то что танец совместный, каждая участница сможет блеснуть своей грациозностью. В этом испытании никто не останется незамеченным.

Екатерина Поливцева, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Мне как раз таки интересен сам путь к финалу, нежели сам финал. Мне интересно и даже хочется, наверное, растянуть, потому что мы встречаемся, интересные танцы, для нас приготовили такую программу насыщенную, что очень хочется в ней подольше оставаться».

Однако конкурс всё-таки имеет своё завершение. Финал обещает быть фееричным. Девушки уже узнали свой порядковый номер, под которым будут выступать сольно. Жеребьёвка прошла необычным образом.

Елена Рыбалко, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Про финал - хочется, чтобы он подольше не наступал. Хочется кайфовать от самого процесса, от мастер-классов, от фотосессий. А какой-то конкретный номер, какой будет – это неважно. Любое число несёт свою энергию и силу».

Каким будет последний в сезоне проекта выход на сцену для каждой из участниц, зависит только от самих девушек. Но, глядя на старания и настрой заполярных красавиц, с уверенностью можно сказать одно, что это будет что-то незабываемое.