Конкурс красоты «Сияние Арктики»: от фотосессии – новые эмоции, а от мастер-класса по финансовой грамотности - новые знания

«Сияние Арктики» - конкурс красоты и таланта продлили уже на третий сезон. Женщины и девушки в возрасте от 18 до 65 лет в течение трёх месяцев посещают различные и полезные мастер-классы, готовятся к финалу, где им нужно будет показать всё, чему они научились за это время.

Татьяна Храпова, участница третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Я всем девочкам рекомендую участвовать в этом конкурсе, потому что это познавательно, весело. Я пришла сюда, чтобы познакомиться с прекрасными девушками, получить прекрасное настроение. Всё это уже получаю!».

Для участниц такой проект, в первую очередь, возможность подчеркнуть свою уникальность. Хотя фестиваль стартовал не так давно – у девушек уже было несколько увлекательных занятий, например, они учились дефиле, занимались с хореографом. Но и это не всё!

Ольга Палькина, участница третьего сезона конкурса красоты «Сияние Арктики»: «У нас прошли две обалденные фотосессии. Вчера одна была - мы получили много эмоций. Фотосессия с конём - эмоции захлёстывали».

Ещё одним полезным событием стал мастер-класс по финансовой грамотности, который состоялся в зале отеля «Меридиан». Эксперт встречи не просто поделилась интересной информацией об основах планирования, управления бюджетом и инвестирования, но и дала девушкам практические задания.

Впереди у участниц конкурса ещё много работы. Пожелаем им сил, вдохновения и бесконечной веры в себя.