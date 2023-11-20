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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.23 19:30

Конкурс красоты «Сияние Арктики»: уроки дефиле, мастер-классы, раздача номеров

В Мурманске продолжается конкурс красоты «Сияние Арктики». Его участницы делают свои первые профессиональные шаги по подиуму на пути к заветной короне.

Ровная осанка, подбородок смотрит вверх, походка уверенная и обязательно на каблуках. Именно так проходят уроки дефиле. Участницы второго сезона проекта «Сияние Арктики» осваивают базу, чтобы в финале показать класс.

Галина Скибяк, организатор, руководитель конкурса красоты «Сияние Арктики»: «У них два раза в неделю проходит по средам хореография, по пятницам у них постановка дефиле. Каждая суббота - фотоссесия, мастер-классы, тематические вечеринки. Иногда мы добавляем ещё пару мероприятий, будут также задействованы несколько воскресений. Также мы ожидаем перед Новым годом корпоратив, на котором для девочек мы приготовили сюрприз».

Всего 22 участницы, каждая пришла на конкурс со своей мотивацией: кто-то хочет корону, кто-то раскрепоститься, а кто-то и вовсе найти в себе новые таланты. Некоторые девушки уже готовят финальные номера, к примеру, выбирают песню, репетируют танец, или учат стихотворение. Но главное, внутри коллектива нет никаких разногласий, а наоборот, царит дружественная атмосфера.

Диана Болотова и Татьяна Зеленяк, участницы конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Пока всё нравится. Очень интересно. Сплоченный коллектив создался. Пока всё нравится, классно. Очень здорово проводим выходные. Да, очень классно. Мне нравится, что здесь девчонки открывают женственность свою, сексуальность. Мы все очень подружились, очень круто».

К слову, в рамках урока дефиле всех участниц ждал ещё один волнительный момент – жеребьёвка. И так как это конкурс красоты, то прекрасно здесь должно быть всё - даже присвоение порядкового номера.

Для некоторых девчонок числа, под которыми они будут выступать, имеют особое значение.

Марина Живиневич, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Самое интересное, что перед тем, как мы шли выбирать номера, у меня девочки спросили, какой бы номер ты бы хотела. Я сказала: «Четырнадцатый». И мне как раз попался именно этот номер. Почему именно он? Эта дата моего рождения. Я очень люблю число четырнадцать».

До финала ещё несколько месяцев, пока девчонки могут выдохнуть. В ближайшее время их ждут приятные мастер-классы.

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