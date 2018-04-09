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День за днём с «Арктик-ТВ»09.04.18 19:30

Конкурс «Лыжня зовёт» в этом году привлёк много новых участников

47-й сезон ежегодного конкурса  «Лыжня зовёт» завершается. Три месяца на лыжных трассах спорткомплекса «Снежинка» тысячи участников всех возрастов накатывали километры по снежным трассам. Организаторы подводят итоги, но победителя назовут чуть позже. По общему мнению, в выигрыше все. Ведь им досталась главная награда  - заряд бодрости и хорошего настроения на весь  год.

Для участников конкурса «Лыжня зовёт»  начло апреля - последняя в этом сезоне  возможность добавить заветные километры в копилку личных достижений.  Три месяца самые активные спортсмены-любители и профессионалы вели дневник и старались по мере возможности пройти на лыжах как можно больше. Для этого им были созданы все условия. Например, до загородного комплекса «Снежинка» - основного места старейших в городе-герое соревнований без проблем можно было добраться на специальном автобусе.  

- В этом году с погодой было хорошо. Снега не так много, как  в прошлом году, - отмечает Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Были заморозки, метелей не было. Люди ходили и в минус тридцать. Отменённых рейсов автобусов почти не было.

Три раза в неделю все выходные и праздничные дни автобусы доставляли на КП-2 участников лыжни. По словам организаторов конкурса, свободных мест в транспортном средстве почти не было и даже в полярную ночь  «Снежинка» у  любителей здорового образа жизни пользовалась неизменным спросом. Трассы здесь всегда  отлично подготовлены, на маршруте работает освещение. Ветеранам, которые помнят, каким раньше был комплекс, такие изменения по душе. 

Например, Вадим Карпушов на этой трассе занимается любимым спортом 46 лет, каждый год закаленный  спортсмен старается кататься  с первого и до последнего снега.  Уроженцу Магадана, предпочитающего спортивной экипировке голый торс, заполярные холода не страшны. С первыми после полярной ночи лучами солнца для спортсмена начинается ещё и «пляжный сезон».

- Всё прекрасно! Погода сегодня хорошая, как никогда. Трасса прекрасная, сделали очень хорошо, молодцы, - делится своими впечатлениями Вадим Карпушов, участник конкурса «Лыжня зовёт». - Всё время чтобы так делали, тогда будет вообще хорошо!

Но не все к трассам относятся бережно, находятся те, кто норовит прокатиться здесь на снегоходе, что, по соображениям безопасности, недопустимо. А ещё на лыжню привозят для выгула собак, что так же запрещено. На входе установлены предупреждающие таблички, но нарушителей это не останавливает. Сетуют организаторы и на мусор, который разбрасывают любители зимнего отдыха. Собирать его приходится вручную.

- Трассы чистят, убирают. Самая большая проблема - это мусор, - рассказывает Антон Набатов, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Люди приезжают, хотят и чаю попить. Оставляют мусор. Ходим, убираем.

С каждым годом посетителей комплекса становится всё больше. Но те, кто хоть единожды побывал на «Снежинке», непременно возвращаются снова. Возможно, все дело в неповторимой энергетике этого места, удаленного от  города с его быстрым  ритмом жизни.   

На КП-2 приезжают и семьями. Александр, его племянники Дарья и  Ярослав катаются здесь с большим удовольствием. Ведь трасы комплекса проложены без крутых, пугающих новичков  спусков и сложных, пологих подъёмов. Идеальное место, чтобы учиться ходить «классикой».  

Что же касается победителя конкурса «Лыжня зовёт», то его определят чуть позже, после подсчёта пройденных за три месяца километров. Организаторы обещают не оставить лучших спортсменов без памятных подарков и призов.

 

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