Конкурс «Миссис Великая Русь» раскрыл и внешнюю и внутреннюю красоту 22-х северных красавиц

«Миссис Великая Русь 2021» – конкурс для замужних девушек, которые умудряются находить время на свою семью, работу и увлечения, оставаясь при этом самыми красивыми и женственными.

Чтобы жизнь была интересной, а настроение хорошим, нужно постоянно развиваться, узнавать новое, выходить из зоны комфорта и получать удовольствие от всего, что делаешь. 22 северные красавицы - яркий тому пример. У всех них есть собственные семьи, но это не помешало девушкам преодолеть себя и принять участие в областном конкурсе «Миссис Великая Русь 2021».

Ксения Чурсина, директор всероссийского конкурса «Миссис Великая Русь»: «Основной такой толчок для женщин – это желание внутренне понять, что жизнь после рождения детей не заканчивается. Потому что большинство женщин, находясь в декрете, после декрета понимают, что жизнь приобретает, наверное, форму колеса – дом, работа, дети и всё. У тебя увлечений уже в принципе никаких, а хочется развиваться, хочется танцевать, хочется что-то попробовать».

А еще хочется доказать не только себе, но и всем вокруг, что женщины способны на всё. Своим примером участницы конкурса показывают, что, будучи жёнами и мамами, можно находить время на работу и увлечения, при всем этом оставаясь самыми прекрасными и обворожительными.

Диана Адуенко, участница конкурса «Миссис Великая Русь. Мурманск 2021»: «Я замужем, воспитываю двоих детей, 20 лет отработала в полиции, недавно вышла на пенсию и не знала, где себя применить. Девочки посоветовали, позвали на конкурс, чтобы развеяться, я пошл».

Диана Адуенко признается, мамину идею участвовать в конкурсе красоты и талантов все поддержали единогласно, ведь для родных она уже королева! Конечно для неё, как и, наверное, для многих участниц, победа важна, но это не главное.

Надежда Белинская, участница конкурса «Миссис Великая Русь. Мурманск 2021»: «Я пришла на конкурс в первую очередь, чтобы доказать себе, что могу, способна на большее. Так же, чтобы мои близкие увидели, что я могу и петь, и танцевать, и красиво ходить».

Алла Лавренова, участница конкурса «Миссис Великая Русь. Мурманск 2021»: «Я пришла на конкурс, чтобы показать себя, оценить свои возможности и быть примером для своих детей».

Конкурс «Миссис Великая Русь» не только про внешнюю красоту, но и внутреннюю. Уроки танцев и дефиле, фотосессия и ряд мастер-классов помогли девушкам раскрыться, побороть страхи и стать лучшей версией себя.