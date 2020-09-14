Конкурс «Морошковое настроение» продолжается

Редакция «Арктик-ТВ» напоминаем, что конкурс «Морошковое настроение», организованный нашим телеканалом и кафе-лавкой «Морошка», продолжается.

На страничку в соцсети «ВКонтакте» уже прислали десятки ярких фотографий, каждая из которых уникальна и неповторима. Рыжеволосые красавцы и красавицы, ягоды и грибы, изделия ручной работы - все это имеет оранжевый оттенок. Вы также ещё успеваете принять участие в конкурсе - добавляйте свои снимки в альбом в нашей группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте» до 15 сентября.

Авторы лучших фото получат фирменные призы, поучаствуют в морошковом чаепитии, а также станут участниками нашего сюжета.