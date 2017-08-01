Конкурс «Мой зелёный город – мой зелёный дом» нашёл отклик в сердцах мурманчан

В столице заполярья продолжается общегородской конкурс по озеленению городских территорий. В нём принимают участие не только дворовые активисты, но и активные предприятия города.

Несмотря на суровые условия нашего региона, в Мурманске любители красочных клумб живут практически в каждом дворе. Кто-то решил облагородить цветник у своего дома, а кто-то добрался и до участков около своей работы. Цели у всех одна: сделать наш город ещё красивей и уюьтней. Вот и директор поликлиники стоматологии «Дента» Татьяна Елпанова не осталась в стороне.

- Любые цветы радуют людей своей красотой, - говорит Татьяна Елпанова, директор стоматологической клиники «Дента». - К сожалению, камера не сможет передать запах этих цветов, тот аромат, который они издают. Конечно, соприкосновение с природой всегда радует.

Для ценителей дворового дизайна организован конкурс-смотр «Мой зелёный город – мой зелёный дом», который уже стал для мурманчан традиционным. Садоводы-любители соревнуются в мастерстве посадки и выращивания растений, засаживают цветами клумбы, а многие организовывают разнообразные цветочные сады.

- Решение у нас было единогласным - приобрести цветы с жёлтой окраской, - говорит Валентина Фёдорова, заведующая хозяйством стоматологии «Дента». - Жёлтый цвет поднимает настроение у людей.

Время приёма заявок на городской конкурс подошло к концу и уже совсем скоро комиссия начнёт оценку работ конкурсантов. При выборе победителей будут учитывать и площадь посадки и экологичность удобрений для почвы, в которой растут цветы.

Победителей традиционно наградят дипломами и ценными подарками, хотя для многих из них собственный цветной уголок в родном городе – уже повод для гордости.