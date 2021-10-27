Конкурс профессионального мастерства собрал водителей, работающих в компании «Мурманэнергосбыт»

11 участников конкурса из разных филиалов сразились в знании правил дорожного движения и умении крутить баранку. Победителей ждали денежные призы.

Самый опытный шофер имеет водительский стаж почти сорок лет. А самому молодому участнику конкурса профмастерства всего 22 года. Даниил Скоробогатов недавно устроился водителем 4 разряда в транспортное управление компании «Мурманэнергосбыт».

Даниил Скоробогатов, водитель АО «Мурманэнергосбыт»: «После армии пошёл работать сперва в магазин, а потом захотелось мужественной работы».

Сначала водители должны были показать своё мастерство в автогородке – змейка, разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс задним ходом и параллельная парковка. Конкурс профессионального мастерства среди водителей состоит из пяти упражнений на площадке. Следующий этап - замена колеса. И заключительный - теоретический на знание правил дорожного движения.

В составе судейского жюри инспектор ГБДД, а во главе - генеральный директор предприятия.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Кто-то приехал из Кандалакши, кто-то из Североморска, чтобы показать свои навыки».

Победителям достанется не только почёт и уважение со стороны коллег, но и денежная премия. 15 тысяч - за первое место, 10 - за второе и пять тысяч рублей - за третье. Но главный подарок для любого шофёра – это современная техника. В этом году парк автомобилей АО «МЭС» пополнился шестью новыми единицами, в том числе мазутовозами.

В компании «Мурманэнергосбыт» стремление стать лучше в своих работниках поддерживают. Не так давно соревновались в мастерстве электрики, теперь водители, очередь за сварщиками.