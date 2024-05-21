Конкурс профессионального мастерства состоялся среди сотрудников АО «Мурманэнергосбыт»

Ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства среди сотрудников «Мурманэнергосбыт» состоялся в Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области. На этот раз в своих знаниях и умениях соревновались электромонтёры и электрослесари.

Конкурс электротехнического персонала собрал делегатов из разных филиалов - Мурманской, Александровской, Кандалакшской и Североморской теплосетей. Кроме сотрудников МЭСа в нём приняли участие студенты строительного колледжа имени Момота.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «У нас много наших выпускников работает в «Мурманэнергосбыте». Мы следим за многими из них, как они продвигаются по карьерной лестнице».

Для новичков этот конкурс - возможность показать себя работодателю, для опытных специалистов – получить более высокий разряд.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «На мой взгляд, это очень хороший стимул для того, чтобы сотрудник захотел расти в профессии, так как победители поддерживаются финансово и получают разряд, они могут почувствовать себя в профессии, почувствовать командный дух».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Я очень в этом заинтересована, потому что повышенная потребность, меня, как руководителя, заставляет двигаться вперед, предоставлять новые условия для своих работников с тем, чтобы они с такими высокими квалификационными данными оставались работать в АО «Мурманэнергосбыт».

У большинства конкурсантов большой стаж за плечами. Но даже мастера испытывали волнение, выполняя теоретические и практические задания.

Аркадий Петкун, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-го разряда филиала «Кандалакшская теплосеть»: «Одно дело, когда ты работаешь на участке, даже в экстремальных ситуациях, а другое дело, когда ты приезжаешь на конкурс - совсем другая обстановка».

В результате строгое жюри выбрало первых среди равных. Дипломы победителей конкурса серди электротехнического персонала отправились в Колу, Молочный и Кандалакшу.