Конкурс репостов

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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

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Карева Анастасия
05.06.18 13:55
Отвечу на вопрос Сергея. Специалисты учатся, получают знания и опыт и уходят дальше - многие в другие города, на столичные каналы. И это наша гордость. Люди всегда со временем меняют работу, меняют ма
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николай иванович
04.06.18 19:25
Господа СОБСТВЕННИКИ жилых и не жилых помещений домов! Не сидите сложа руки- шевелитесь всем домом , ВЫБИРАЙТЕ СОВЕТ ДОМА и . все что вы решите на собрании собственников, то и будет ОБЯЗАННОСТЬЮ к
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
MotoRin
04.06.18 07:10
Арктюшечку поздравляю с десяточкой! Молодцы!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
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