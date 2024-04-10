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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.24 19:30

Конкурс рукописной книги: читать книги – половина удовольствия, писать их самостоятельно – полный спектр эмоций

На протяжении многих лет в Мурманской детско-юношеской библиотеке проводят конкурс рукописной книги. Расписные издания, созданные руками ребят, поражают воображение.

Несколько витрин книг, созданных руками малышей со всей страны и за её пределами. Детская фантазия не имеет границ и, вероятно, именно поэтому, они создают свои произведения такими необычными, что для взрослого человека, кажется совершенно невозможным. Есть книги-кроватки, кошки, лукошки, вязаные рукописи, сделанные вышивкой и выжиганием.

Алеся Сопельник, заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «В этом году мы проводим уже 27-й международный конкурс детской рукописной книги, в котором приняли участие более 1400 человек, мы получили 368 книг. Новые пегионы у нас в этом году присоединяются, география обширная. Конкурс подтверждает своё звание «международный». Нам пришли работы из Беларуси, Узбекистана и Казахстана».

В детско-юношеской библиотеке сейчас выставлена малая часть коллекции, собранной за годы проведения конкурса рукописной книги. Но на витрине можно увидеть три работы, написанные одним автором - 9-летней Александрой Забелиной. В этом году она представила книгу «Брусничные истории» о приключениях, которые могут произойти с каждым.

Александре нравится не только писать, но и читать книги о приключениях. Её любимые авторы Марк Твен, Ольга Лукас и Роберт Бернс. Возможно, когда Саша вырастет, она станет таким же известным писателем, а пока делает первые творческие шаги. Пока же в этом ей помогает мама. В том числе она участвовала и в создании «Брусничных историй».

Александра Забелина, юная писательница, участница конкурса детской рукописной книги: «Мама помогала мне правильно поставить предложения и немножко помогала с оформлением, потому что это было очень сложно. На сборки материала примерно полгода ушло. Затем мы начали оформлять книгу, придумывать дизайн. Потом уже начали писать и сделали ягодки».

Ранее она уже представляла две рукописи про саамов: «О храбром Талльве», созданная с друзьями, и «Все начинается с тебя». Эта книга не просто с текстом и картинками. Здесь есть образцы камней севера.

Александра Забелина, юная писательница, участница конкурса детской рукописной книги: «Эвдиалит - переводится с саамского, как «лопарская кровь». Существует легенда, что между саамами и мифическим героем Куйвой шла война. Поверженные саамы остались, но их кровь впиталась в камень, поэтому камень так и назвали «лопарская кровь». Хотелось показать, какие материалы и камни существуют на нашей территории. Это же наш коренной народ».

А ещё в книге установлен мини-проигрыватель с саамскими песнями.

26 апреля в библиотеке состоится финал конкурса. Лучших авторов наградят в пяти номинациях: «История для Мурзилки», посвящённая столетию журнала; «Слушаю природу сердца»; «У каждого есть свой город»; «Познаём народы, страны – познаём себя» и «Мой сильный маленький народ».

Победит ли Саша Забелина, мы пока не знаем, но девочка уже призналась, что у неё есть идеи для создания новой рукописи.

О чем? Прочитаем через год на очередном конкурсе детской рукописной книги.

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