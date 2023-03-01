Конкурс с мужским характером: в Детской школе искусств Гаджиево продолжается реализация проекта «Музыка. Родина. Память»

Частью творческо-патриотической программы стал концерт, участниками которого были только юноши.

Конкурс с мужским характером состоялся в столице подводных сил нашего региона: его участниками могли стать только юноши. В этом году концерт «Поют и исполняют мальчики» организовали на базе гаджиевской школы уже в пятый раз. Удивительно, но время пандемии внесло в событие и положительный момент: теперь конкурс проводят не только очном, но и в заочном форматах, что позволяет участвовать в испытании музыкантам и вокалистам из разных уголков страны.

Ирина Самылова, руководитель проекта «Музыка. Родина. Память», г. Гаджиево: «Радостный момент, что мы сумели охватить более 200 мальчиков из Мурманской, Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей. Участников очень много».

В прошлом году школа искусств города-подводников не только стала победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему и реализуют проект «Музыка. Родина. Память», но и преобразилась внешне, добившись капитального ремонта фасада и кровли. Перемены продолжатся и в этом году.

Ольга Касовская, директор школы искусств, г. Гаджиево: «Сейчас заключаем договоры на оснащение музыкальными инструментами, художественным оборудованием, интерактивными досками – всем, что требует время».

В рамках реализации грантовой программы в Гаджиево состоится ещё одна серия мастер-классов, которая завершится очередным гала-концертом лучших воспитанников музыкальных образовательных учреждений и школ искусств ЗАТО Александровск и города Мурманска.