Конкурс «Сияние Арктики»: 19 красавиц в финальный вечер вышли на большую сцену

Финал большого праздника красоты и таланта собрал среди зрителей не только родных и близких участниц, но и половину Мурманска - людей, которые на протяжении нескольких месяцев болели за конкурсанток.

Три месяца длился конкурс «Сияние Арктики». За это время участницы прошли ряд этапов: готовили с модным шеф-поваром, создавали аромасвечи, обучались дефиле, хореографии и актёрскому мастерству, участвовали в фотосессиях, мастер-классах и занимались другими активностями.

Алла Маслова, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Я себя раскрыла, скажем так. Обычно я достигатор - мужские энергии во мне преобладали. А здесь я себя почувствовала настоящей женщиной. Очень было много мероприятий, открытий и новых знакомств. В общем, «Сияние Арктики» - крутое мероприятие, в котором нужно участвовать каждой девочке».

Мария Рольская, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Мне кажется, что мы все прокачались с головы до ног. Организаторы мероприятия так много для нас приготовили сюрпризов. Многие девочки на глазах изменились. Из замкнутых и скромных стали более раскрытыми и наполненными. В частности, мне кажется, что я тоже раскрылась новыми гранями».

Марина Живиневич, участница конкурса «Сияние Арктики»: «Во-первых, я познакомилась с классными людьми. Это касается и участников, и организаторов, и наших партнёров. Как говорится, иногда хочется что-то попробовать, а здесь концентрация всего в одном месте».

19 красавиц в финальный вечер вышли на большую сцену. И согласно названию конкурса, сияли ярче всех в Арктике.

Галина Скибяк, организатор и руководитель конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Наше отличие в том, что нет критериев к девочкам. Это рост, вес – у нас наоборот. Мы берём абсолютно разных девочек, нам главное подчеркнуть и уникальность. Моделей очень много, они все, несомненно, прекрасны, но зайдите в любой магазин, любое помещение, у нас очень много красивых женщин. И нам хочется их показать».

Сандра Капшук, член жюри конкурса «Сияние Арктики»: «Конечно, важно то, как девчонка выглядит, но все знают, что это финал – все классные и чёткие. Но самое главное, как они работали. Сегодня я секретный член жюри, меня пригласили. Поэтому девчонки не знают, что я член жюри. Для них это будет сюрприз. Для меня главное, чтобы человек был искренен, чтобы у него была внутренняя красота, гармония. Чтобы это всё сочеталось».

Именно этого вечера девушки ждали три месяца, усердно готовились к нему, чтобы потом покорить каждого зрителя.

Дарья Патенко, участница конкурса «Сияние Арктики»: «У нас будет два сольных номера. Один танец - это направление я для себя открыла. И второй – мы играем на африканских барабанах. С группой будем выступать».

В финале испытания конкурсантки получили ленточки, подарки и даже короны. Да, это особенность «Сияния Арктики», что каждая участница королева определенной номинации. А главная победительница проекта забрала ещё и призовой фонд 100 тысяч рублей.