Конкурс сочинений посвятили учителям

В честь Дня учителя Мурманская областная организация профсоюза работников народного образования проводит творческий конкурс для учеников мурманских школ для учащихся с 5-го по 11-й классы. Тематика посвящена профессии педагога.

Участникам на выбор предложены три темы: «Самая лучшая профессия на земле – учитель», «Учитель будущего» и «Почему я хочу стать учителем». Жанры: сочинение, рассказ, рассуждение, письмо, очерк, эссе. Работу с пометкой «Сочинение, конкурс» до 27 сентября нужно направить на электронный и почтовый адреса Мурманской областной организации профсоюза работников образования.

«Итоги этого мероприятия, конкурсных рассказов, сочинений, рассуждений, эссе мы подведём традиционно в канун Международного дня учителя. Наши дети за это сочинение будут вознаграждены: у нас есть дипломы от обсофпрофа, призы и, а самое главное, это признание для тех детей, которые хотят быть учителями», - отметила Елена Меркушова, председатель Мурманской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

С подробной информацией о самом конкурсе, правилах и форме подачи конкурсных работ можно ознакомиться на официальном сайте организации или по телефонам: сайт: www.promo51.ru; Е-mail: tradeunioned51@mail.ru; почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, 12. Телефоны: 25-86-78, 23-70-18 т 44-39-88.