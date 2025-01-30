Конкурс в помощь! В Мурманске ведётся круглосуточная работа по очистке улиц и дворов от снега

С учётом неоднократных температурных качелей в январе, которые влекут за собой гололедицу, на придомовых территориях складывается сложная ситуация. При этом не все управляющие компании ответственно подходят к своей работе, отметил глава города.

В Заполярной столице продолжается борьба с последствиями сильных снегопадов. Чтобы очистить дороги Мурманска в городе круглосуточно работают люди и спецтехника. Причём на этот раз по поручению главы города Юрия Сердечкина для наведения порядка в столице Заполярья были дополнительно привлечены 34 машины.

Благодаря двухсменному режиму работ с начала сезона уже удалось вывезти 178 тысяч кубометров снега. И это несмотря на то, что только за последние три месяца в Мурманске выпало шесть месячных норм осадков.

К слову, в такой непростой для города период с целью поддержать и замотивировать управляющие компании, а именно они ответственны за очистку дворов, Юрий Сердечкин запустил конкурс.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Не обходится и без наказания тех, кто не справляется. Но тех, кто справляется с задачами хорошо, нужно поощрять. Поэтому я принял решение провести конкурс для управляющих компаний на самый чистый двор. В качестве призов нашим коллегам из управляющих компаний, когда люди сами скажут, что их двор самый чистый, у меня убираются хорошо, мы вручим снегоуборочные машины для того, чтобы облегчить их работу и поддержать».