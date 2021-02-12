Конкурсы помогают мурманским учителям повышать свой профессиональный уровень. Проверил Вячеслав Пославский

В Мурманске есть прекрасные педагоги, которые учат подрастающее поколение и доказывают свой уровень подготовки на конкурсах различного уровня.

Вячеслав Пославский преподаёт детям историю уже 10 лет и на протяжении этого времени участвует в профессиональных конкурсах. И делает это довольно успешно. Вячеслав не раз становился призёром, носит титулы «Учитель города Мурманска 2019» и «Учитель года России 2012 и 2020».

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Я хочу поговорить с преподавателем о том, как жить сейчас преподавателю, который каждый год участвует в конкурсах, побеждает и защищает интересы города-героя. Прославляет нас и при этом у него остаётся время делать самую главную свою работу – дарить детям новые знания».

Вячеслав верит, что учитель - это призвание. Именно любовь к своей профессии и детям помогают добиваться успехов в преподавательском мастерстве. А участие в профессиональных конкурсах стимулирует учиться самому, перенимая опыт от коллег.

Вячеслав Пославский, участник конкурса «Учитель года России – 2020», учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея: «Тут дело не в званиях, а непосредственно в опыте, который получает учитель, участвуя в конкурсах. Потому что одно дело, когда ты варишься в своем соку – в школе, классе, а другое, когда ты общаешься с коллегами. Причём, чем выше уровень, тем общение более обширное».

На встрече с главой администрации Мурманска Евгением Никорой Вячеслав поделился своими впечатлениями об участии в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», который проводился в Волгограде, а также рассказал о своих идеях в улучшении школьного образования.