Константин Александрович Будкин: о том, как северяне выбирают объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Северяне выбирают объекты благоустройства на платформе 51.gorodsreda.ru. С 15 апреля проголосовали уже более 30 тысяч жителей Заполярья. В нашем регионе в этом году на конкурс представили 61 объект из 17 муниципалитетов.

Каким образом выбирались территории, которые теперь в списке для голосования? Какого числа оно завершится? И когда объекты-победители начнут благоустраивать? Об этом в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» подробно расскажет начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области Константин Будкин. А ещё мы у гостя спросим, какую роль в этом проекте играют волонтёры.