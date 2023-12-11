Константин Банников и Сергей Мурзаков: о проекте «Дни с «Вышкой» в регионах»

Преподаватели НИУ ВШЭ из Москвы и Нижнего Новгорода два дня работали в Мурманске в 10-й гимназии. Они приехали в наш город с проектом «Дни с «Вышкой» в регионах». Основная цель проекта - познакомить талантливых старшеклассников из разных городов России с новыми профессиями и новыми форматами обучения на стыке технологий.