Константин Бережный и Алексей Ахметов: Фестиваль спорта «Гольфстрим» возвращается!

Напомним, фестиваль в областном центре проводят с 2006 года почти ежегодно. В прошлом году его не удалось провести из-за ремонта моста в Коле. А годом ранее все мероприятия были запрещены из-за коронавируса. К счастью, в 2022 году «Гольфстрим» возвращается!

В ближайшее воскресенье, 4 сентября, в Мурманске состоится традиционный международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим». Торжественные мероприятия фестиваля начнутся в 9.00 с культурно-развлекательной программы на площадках и сцене на левобережной развилке мостового перехода через Кольский залив, правом берегу мостового перехода через Кольский залив. А в 11 часов состоится церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим» на левом берегу Кольского залива.

Напомним, фестиваль в областном центре проводят с 2006 года почти ежегодно. В прошлом году его не удалось провести из-за ремонта моста в Коле. А годом ранее все мероприятия были запрещены из-за коронавируса. К счастью, в 2022 году «Гольфстрим» возвращается!

Подробно о программе знакового для Мурманска мероприятия сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают Константин Николаевич Бережный, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска и Алексей Расимович Ахметов, директор МАУ «СШОР 4», главный судья легкоатлетического забега.