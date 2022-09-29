Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: о медиапроекте «Спасибо, доктор!»

В период пандемии наши врачи стали настоящими героями! Они находятся в особой зоне риска, сражаются за жизнь и здоровье северян. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался за помощью к врачу. Многим своевременная помощь спасла жизнь, сохранила здоровье.

В повседневной суете мы часто забываем о людях, чьим призванием стало спасение жизни, облегчение боли. Но медицинским работникам важно знать, насколько ценен их труд, насколько мы им благодарны.

Акция «Спасибо, доктор!» проходит в рамках медиапроекта ИА «СеверПост», которая посвящена первичной медицинской помощи, а, точнее, работе поликлиники. Проект реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

У поликлиник всегда много работы: коронавирус, сезонная вакцинация, ежедневные приёмы специалистов различных направленностей. Все это – повседневный труд медиков.

Прибавила ли работы врачам мобилизация? Лучше ли стали работать колл-центры? И с какими вопросами северяне обращаются к главному врачу? Обо всём этом идёт сегодня разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Константином Биджоевым, главным врачом Мурманской городской поликлиники №2.