Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ, о работе медучреждений областного центра в праздничные дни

В Мурманской области рост значений интенсивных показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах, показатели заболеваемости уже выше расчётных эпидемических пороговых величин, отмечают в региональном Роспотребнадзоре. По состоянию на 12 декабря в целях профилактики были закрыты две общеобразовательные организации в Мурманске, 91 класс в общеобразовательных организациях муниципальных образований региона, одна группа в Мурманском политехническом колледже.

По данным вирусологического мониторинга в структуре положительных находок циркулирующих респираторных вирусов увеличивается доля вирусов гриппа, преобладающим является штамм А(H1N1)-2009. Эксперты утверждают, что грипп, вызванный этим штаммом, вызывает много осложнений. Особенно опасно заболевание для людей с ослабленным здоровьем, возможны даже летальные исходы.

Роспотребнадзор предупредил мурманчан о тяжёлых последствиях гриппа.

Отметим, по сообщению «РБК», в ноябре Мурманская область стала аутсайдером в РФ по охвату вакцинацией от гриппа. По состоянию на 18 ноября против гриппа в регионе было привиты 174462 человека (23,7% людей от общего количества).

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Константином Биждоевым, главным врачом Мурманской городской поликлиники №2 идёт разговор о ситуации с заболеваемостью в нашем регионе, сложно ли записаться на приём к врачу и как обезопасить себя при первых симптомах гриппом и ОРВИ.