День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.03.23 12:00
Константин Курилович: о защите прав потребителей
15 марта в мире отмечался Всемирный день защиты прав потребителей.
При поддержке Фонда президентских грантов общественная организация «Резонанс» отказывает бесплатную юридическую помощь жителям Мурманской области.
Константин Курилович, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Резонанс» в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет, какие изменения произошли в федеральном Законе о защите прав потребителей, что должны обязательно знать россияне-потребители и какую помощь оказывают гражданам общественные организации по защите прав потребителей.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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