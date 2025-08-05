Константин Пашенин и капитан Юлия Качан: о работе в МЧС. Кого берут и что предлагают

Можно ли стать частью этой большой и дружной команды профессионалов?

МЧС - большое министерство, решающее множество задач и работающее по многим направлениям.

Можно ли стать частью этой большой и дружной команды профессионалов?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - майор Константин Пашенин и капитан Юлия Качан из Главного управления МЧС России по Мурманской области рассказывают о том, кого ждут в министерстве, чем могут занять и что предложат в качестве социальных гарантий.