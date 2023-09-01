Константин Пашенин: подробно о соревнованиях «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика»

Через неделю, 9 сентября, в Мурманске пройдут одни из самых зрелищных и захватывающих соревнований спасателей из разных регионов страны «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика».

Элементы «Тяги» тренируют функциональную выносливость, а специально разработанные упражнения имитируют ситуации, которые возникают у сотрудников МЧС при тушении огня.

Отметим, что во время соревнований силовые упражнения высокой интенсивности участники должны выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом облачении.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Константин Пашенин, сотрудник Главного управления МЧС России по Мурманской области, ведущий мероприятия «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика», поделится с нами подробностями необычного состязания.