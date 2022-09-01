Константин Пашенин: «Пожарная тяга» проверит, на что ты способен

4 сентября в областном центре на площадке под Кольским мостом пройдёт уникальное мероприятие от мурманских огнеборцев – «Пожарная тяга». Это соревнование по экстремальной атлетике с использованием пожарно-спасательной техники и вооружения.

Каждый желающий, у кого есть огонёк азарта и борьбы в душе, сможет облачиться в экипировку пожарного и проверить себя на прочность, обещают организаторы необычных соревнований сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Но при этом они напоминают, что в «Пожарную тягу» входит серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом облачении. «Пасовать нельзя, нужно собраться и выложиться по полной, для победы в равной степени важны как физическая подготовка, так и сила духа», - отмечают пожарные новобранцы #МЧСМурманск.

Почему выбрана площадка около Кольского моста? Как вообще родилась идея соревнований? И существует ли пожарная экипировка, подходящая по размеру хрупкой девушке? Обо всём этом рассказывает в новом выпуске программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Константин Пашенин, сотрудник Главного управления МЧС России по Мурманской области.