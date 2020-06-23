«Конституция и Мы» - в Мурманске пройдёт викторина для участников голосования

В Мурманской области участники голосования за внесение поправок в Конституцию РФ смогут поучаствовать в викторине и получить ценные подарки. Для этого нужно будет найти волонтёра и правильно ответить на ряд вопросов.

Подарков - огромное количество, утверждают организаторы викторины «Конституция и Мы». Телевизоры, пылесосы, микроволновые печи, кофеварки, мобильные телефоны и многое другое - бытовая техника и подарочные сертификаты уже куплены и ждут своих обладателей. Для того чтобы попытать удачу, необходимо прийти на избирательный участок, проголосовать за или против поправок в Конституцию, а затем поучаствовать в викторине на знание главного документа страны.

Антон Гапеев, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр гуманитарных исследований и консультирований в социальной сфере»: «В нашей викторине может принять участие каждый житель Мурманской области. Для этого нужно соответствовать всего двум условиям. Знать Конституцию нашей страны, быть гражданином в возрасте от 18 лет и быть гражданином РФ. С 25 июня по 1 июля на избирательных участках будет присутствовать волонтёр нашей викторины. У него можно ознакомиться с детальными условиями участия».

Волонтёр выдаст специальный купон викторины. В нём будут не только вопросы, но и творческое задание. После того, как все задания будут выполнены, купон необходимо активировать при помощи куар-кода и положить в специальную урну. Среди тех, кто справится с заданием верно, впоследствии разыграют подарки. Главным станет - автомобиль «Лада Гранта».

Антон Гапеев, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр гуманитарных исследований и консультирований в социальной сфере»: «Часть подарков уже прибыла, она развозится по всей области. Торопитесь, времени нет. Изучайте Конституцию своей страны, принимайте участие в викторине. Наш девиз: «Конституцию знай - подарки получай».

Узнать волонтёров просто: они будут в специальной одежде. Все желающие смогут посоревноваться в знании Конституции страны. Вопросы непростые, предупреждают организаторы.