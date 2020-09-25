Активисты ОНФ настаивают на создании вокруг Мурманска «зелёного щита»Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.20 19:30

Конструкции для выбивания ковров вернутся во двор на проезде Молодёжный, 3

Капитальный ремонт двора на проезде Молодёжный, 3 подходит к концу. Работы в этом дворе растянулись на два года. Подрядчик за это время успел выполнить все пожелания жильцов.

Какие еще перемены ожидаются на придомовой территории многоэтажки, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Двор на  Молодежном проезде достаточно просторный. Здесь хватило места и для новой детской площадки, и для автомобильной парковки. Сказать, что работы по реконструкции территории здесь проходили гладко, невозможно, подрядчик недобросовестно исполнял контрактные обязательства, пришлось привлечь другую организацию.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов: «Двор ремонтируется у нас уже второй год. В этом году принимаются все меры, чтобы устранить те недоработки, которые были допущены предыдущим подрядчиком. Активные жители попросили  смонтировать ограждение двора, чтобы не было заезда на зелёную зону, провести благоустройство тропинки, которой пользуются много лет».

Жители многоэтажки захотели собственными силами посадить деревья и кустарники в обновленном дворе, поэтому глава администрации города Мурманска Евгений Никора пообещал помочь - плодородная почва здесь уже подготовлена, вскоре подвезут саженцы.

Во время встречи поступили и совсем неожиданные предложения от горожан.

Наталья Стрелкова, жительница дома на проезде Молодёжном: «Попросим, чтобы нам сделали конструкцию, на которой будут вытряхать пыль из ковров. Во время ремонта всё снесли, теперь не знаем, где вытряхать».

Впрочем, и такой каприз жителей городские власти готовы исполнить.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Люди хотят, чтобы у нас была выбивалка для ковров. Отечественная промышленность, насколько мне известно, не выпускает их, но мы их сами силами УДХ сварганим и  поставим».

Все пожелания и недоделки подрядчик обязуется исполнить за три недели, к концу октября.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Россия без террора: Мусульманские святыни». Документальный цикл (12+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика