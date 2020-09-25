Конструкции для выбивания ковров вернутся во двор на проезде Молодёжный, 3

Капитальный ремонт двора на проезде Молодёжный, 3 подходит к концу. Работы в этом дворе растянулись на два года. Подрядчик за это время успел выполнить все пожелания жильцов.

Какие еще перемены ожидаются на придомовой территории многоэтажки, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Двор на Молодежном проезде достаточно просторный. Здесь хватило места и для новой детской площадки, и для автомобильной парковки. Сказать, что работы по реконструкции территории здесь проходили гладко, невозможно, подрядчик недобросовестно исполнял контрактные обязательства, пришлось привлечь другую организацию.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов: «Двор ремонтируется у нас уже второй год. В этом году принимаются все меры, чтобы устранить те недоработки, которые были допущены предыдущим подрядчиком. Активные жители попросили смонтировать ограждение двора, чтобы не было заезда на зелёную зону, провести благоустройство тропинки, которой пользуются много лет».

Жители многоэтажки захотели собственными силами посадить деревья и кустарники в обновленном дворе, поэтому глава администрации города Мурманска Евгений Никора пообещал помочь - плодородная почва здесь уже подготовлена, вскоре подвезут саженцы.

Во время встречи поступили и совсем неожиданные предложения от горожан.

Наталья Стрелкова, жительница дома на проезде Молодёжном: «Попросим, чтобы нам сделали конструкцию, на которой будут вытряхать пыль из ковров. Во время ремонта всё снесли, теперь не знаем, где вытряхать».

Впрочем, и такой каприз жителей городские власти готовы исполнить.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Люди хотят, чтобы у нас была выбивалка для ковров. Отечественная промышленность, насколько мне известно, не выпускает их, но мы их сами силами УДХ сварганим и поставим».

Все пожелания и недоделки подрядчик обязуется исполнить за три недели, к концу октября.