Консульство Финляндии переезжает на Заводскую

Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге переезжает в новое здание на улице Заводской. Двухэтажный комплекс построен в современном стиле по проекту одного из архитекторов страны Суоми.

Напомним, с 1993 года дипмиссия располагалась в Мурманске на улице Карла Маркса в одном из административных офисных зданий, но поиски отдельного нового помещения шли параллельно с ежедневной работой. Здание на Заводской специалисты называют образцом современной финской архитектуры и дизайна. Впрочем, пока оценить интерьеры консульства не получится, сотрудники иностранного учреждения ещё не завершили переезд, но в ближайшее время его двери откроются для посетителей.

Интересное совпадение, что посольство России в Хельсинки расположено на улице с похожим названием - «Завода»