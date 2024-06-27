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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.06.24 19:30

Контрабандисты пытались вывезти из России ядерные материалы – легенда учений

Таможенная служба, ГК «Росатом», МЧС, скорая помощь и многие другие ведомства приехали в морской порт Мурманска, чтобы устранить источник радиоактивного излучения. Так проходят учения всех расположений в столице Заполярья.

Отцепление периметра и люди в спецкостюмах – так проверяют радиационный фон одного из вагонов в мурманском порту.

По легенде учений, контрабандисты пытались вывезти из России ядерные материалы под прикрытием товара с повышенной концентрацией природных радионуклеидов, которые доставили в город по железной дороге, а вот дальше планировали отправить морем. Однако, сотрудники таможенной службы вовремя обнаружили и пресекли контрабанду.

Владимир Скиба, начальник Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы: «Основная задача – отработать координацию взаимодействия всех заинтересованных министерств и ведомств, организацию действий при обнаружении радиационного инцидента».

Задачу сотрудников ГК «Росатом» по ликвидации радиоактивных предметов осложняли экоактивисты, которые проникли на территорию порта, как только узнали о произошедшем.

- Всех людей, которые пытались дестабилизировать обстановку, быстро поймали сотрудники полиции и увезли в отделение для дальнейших разбирательств. Тем временем сотруднику, ликвидировавшему опасные элементы, стало плохо, но работа по устранению распространения излучения не остановилась ни на минуту, - об изменении обстановки сообщают спасатели.

Евгений Гончаров, директор Мурманского филиала аварийно-технического центра «Росатома»: «Здесь нет такого активного действия, как при тушении пожара, никто не бегает. Вот это важно. Отработку взаимодействия по оказанию помощи пострадавшему нам пришлось отыграть, что нашему спасателю стало плохо и как в этом случает будут действовать медики при наличии пострадавшего с радиоактивным загрязнением».

Отмети, погружать зараженные элементы в специальный контейнер специалистам помогал робот «Тайфун».

Евгений Гончаров, директор Мурманского филиала аварийно-технического центра «Росатома»: «Этот робот сделан специально для нашего предприятия, робот, который предназначен для работы в высоких уровнях радиоактивных полей, потому что не все роботы могут в радиоактивной среде работать».

Контейнер с зараженными вещами для человека не опасен, поэтому в специальный автомобиль погружают его люди.

Анастасия Кочурова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ»: «Сейчас мы можем наблюдать за тем, как сотрудники «Росатома» утилизируют радиоактивные отходы. Эта утилизационная машина отправится на специальный полигон, где хранятся такие вещдоки, а после разбирательств в правоохранительных органах их уничтожат».

Евгений Гончаров, директор Мурманского филиала аварийно-технического центра «Росатома»: «Такие случаи нередки. Были попытки и контрабанды, и попытки провоза источников ионизирующего излучения. Это штатная ситуация».

Однако, важно не только утилизировать источник излучения, но и выявить все возможные зараженные элементы.

Анастасия Кочурова, корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ»: «Ещё минуту назад эта территория была заполнена радиацией, но благодаря слаженной работе сотрудников «Росатома» и других ведомств территория была очищена от радиоактивных элементов. Сейчас сотрудники МЧС деактивируют радиационный фон этого вагона».

В такой сложной ситуации задействованы почти все ведомства, поэтому важно каждому участнику операции знать последовательность своих действий.

Александр Шильников, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области: «Организация взаимодействия передачи сигнала и подготовка сил и средств по предназначению после принятия решения, кто именно здесь должен работать, соответственно принимаются решения о тех силах и средствах, которые должны, могут и имеют право работать на таких происшествиях и авариях».

Такое взаимодействие и отрабатывали во время учений, которые длились на протяжении двух дней.

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