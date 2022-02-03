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Контроль и проверка: ситуация с мурманским кладбищем получила продолжение

Губернатор Андрей Чибис поручил правительству проконтролировать работу муниципальных властей в вопросе организации места для захоронения. Оно заканчивается, необходимо срочно решать возникшую проблему.

Как мы уже сообщали, на мурманском кладбище заканчиваются места для захоронений. Ситуация возникла в этом году из-за того, что подрядная организация, с которой муниципальные власти заключили договор на работу по расширению кладбищенских секторов, задачу провалила. При этом работа конторы была полностью оплачена из бюджета Мурманска.

В этом году городская администрация заключила контракт уже с другой организацией.  Однако к этому времени мест для могил осталось лишь на месяц. Дальше хоронить погибших и умерших будет негде.

В ситуацию вмешался глава региона Андрей Чибис. Он поручил заместителю губернатора Юрию Сердечкину контролировать ситуацию и отслеживать, как городская власть решает возникшую проблему. Также к работе подключилась областная прокуратура. Ведомство проверяет деятельность администрации Мурманска и даст ей правовую оценку.

 

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