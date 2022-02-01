Контроль ручной уборки дворов Мурманска ведётся в пилотном режиме

СМУТ – система мониторинга уборки территорий, дно из направлений работы центра управления регионом. В онлайн режиме ведет контроль за соблюдением качества работы. Причем не только механической, но теперь и ручной.

Контроль ручной уборки дворов Мурманска сейчас ведётся в пилотном режиме. Пока к системе подключились три управляющие компании. Отчёты о проделанной работе они передают в ЦУР в виде фотографий и видео, сделанных по итогу выполнения запросов, например, уборки сосулек с кровель или очистки тротуаров, лестниц во дворах.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «На сегодняшний день можно считать пилот успешным. По завершении его будут сделаны выводы по донастройке процессов. Но, в общем и целом процесс контроля ручной уборки несильно отличается от автоматизированной».

По данным ЦУР, управляющие компании, подключенные к системе мониторинга уборки территорий, ответственно подходят к работе. На карте практически нет красных сигналов, указывающих на нарушения. Но даже, если жилищники не выполняют обязательства, то быстро исправляются. Ведь их ответ на запрос ЦУРа должен прийти в течение двух дней. Все это выполняется через бесплатное мобильное приложение СМУТ.

Алексей Медведев, руководитель Центра управления регионом Мурманской области: «Здесь первый интерес – автоматизация всех процессов. Не в блокнотиках, не в экселях, которые может вести не самый компетентный человек. Интересно, может быть, только руководителю компании, который выдал приложение своим бригадирам, а от них требуется только прочитать адрес, зафиксировать работу и взаимодействовать с исполнителями».

Сейчас участниками пилотного проекта стали три города - Мурманск, Кировск и Оленегорск. В будущем планируется, что управляющие компании во всех муниципалитетах присоединятся к этой системе. Что касается контроля механической уборки через СМУТ, то он осуществляется в прежнем режиме.