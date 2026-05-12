Контроль за работой управляющих компаний в Мурманской области будет усилен
За 2025 год и первые 4 месяца текущего года в отношении управляющих организаций проведено около полутора тысяч проверок, выдано 900 предписаний, наложено около 600 штрафов.
Приняты меры против злостных нарушителей: прекращена лицензия одной УК, подан иск против другой.
Элина Акулова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «С ноября 2025 года проведено 11 заседаний рабочей группы».
По поручению губернатора запускают новые меры по решению проблемы – контроль и мониторинг, усиление профилактической работы и борьба с «переименованными» УК.