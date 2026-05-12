Контроль за работой управляющих компаний в Мурманской области будет усилен

На совещании регионального правительства обсудили работу управляющих компаний. По поручению губернатора контроль за ними будет усилен.

За 2025 год и первые 4 месяца текущего года в отношении управляющих организаций проведено около полутора тысяч проверок, выдано 900 предписаний, наложено около 600 штрафов.

Приняты меры против злостных нарушителей: прекращена лицензия одной УК, подан иск против другой.

Элина Акулова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «С ноября 2025 года проведено 11 заседаний рабочей группы».

По поручению губернатора запускают новые меры по решению проблемы – контроль и мониторинг, усиление профилактической работы и борьба с «переименованными» УК.