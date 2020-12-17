Контроль за уборкой улиц становится цифровым

Функцию по мониторингу чистоты взял на себя недавно открывшийся в Мурманске Центр управления регионом.

Новая система тестируется во всех муниципалитетах. Сейчас она охватывает больше половины всей уборочной техники области. Это более 250 машин. Спецтехнику оснащают навигационными датчиками, с помощью которых через систему навигации поступает сигнал о месте нахождения - грейдеров погрузчиков и самосвалов. Таким образом диспетчер дорожной службы видит, где прямо сейчас работают машины, а также получает отчёт об уже проделанной работе.

Также автоматическая система анализирует погодные условия, сигналы в соцсетях и, исходя из этого, корректирует график уборок. Сообщить о неубранной дороге жители региона могут на портале «Наш Север». После уборки обратившийся получит фотоотчёт о проделанной работе.

В будущем систему планируем внедрить и во дворах.