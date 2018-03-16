Контролировать чистоту выборов Президента России в Мурманской области будут более 400 общественных наблюдателей

В помощь им организованы мобильные группы, созданы специальные мобильные приложения. Все контролеры прошли обучение и готовы к работе.

Согласно поправкам, принятым Госдумой в декабре прошлого года в закон о выборах Президента Российской Федерации, Общественные палаты теперь имеют право направлять своих наблюдателей на избирательные участки. Эта их основная работа по контролю чистоты выборов.

По словам секретаря региональной Общественной палаты Юрия Мананкова, на сегодняшний день контролеры прошли необходимую подготовку. Так же подготовлены две мобильные группы наблюдателей.

По предварительной информации Юрия Мананкова, секретаря Общественной палаты Мурманской области, возглавят эти группы он и председатель Общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Андрей Шарков. Быть полновесными наблюдателями мобильным группам не удастся. Согласно действующему законодательству, один наблюдатель может работать только на одном участке. Основная цель таких групп - получать оперативную информацию и реагировать в случае выявления нарушений. «При выявлении нарушений или сомнениях наблюдателя по исполнению прав граждан или конкретного кандидата, наблюдатель должен это зафиксировать и передать председателю комиссии», - поясняет Юрий Мананков, секретарь Общественной палаты Мурманской области.

Помимо наблюдателей от Общественной палаты следить за прозрачностью голосования будут молодые юристы от Общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

- Основными силами «Корпуса» являются молодые юристы - студенты и недавние выпускники юридических вузов, - пояснил Андрей Шарков, председатель Общественного движения «Корпус «За чистые выборы». - Они будут участвовать в этом процессе, чтобы проверить свои теоритические знания на практике, чтобы понять, насколько они разобрались в своём деле, насколько они могут быть электоральными юристами.

У всех наблюдателей на смартфонах установлено приложение Национального общественного мониторинга, работает обратная связь. Это даёт возможность определить нарушения, которые при заявлении контролера, немедленно фиксируются на карте нарушений. Создан специальный сайт Национального общественного мониторинга, где будет размещаться вся информация о ходе выборов, где можно в режиме онлайн отследить, как проходит голосование.

Всего на выборах в нашем регионе будут работать более 50 наблюдателей от региональной Общественной палаты и около 400 - от Общественной палаты Российской Федерации.