Координаторы проекта «Мир глазами детей» провели видеоконференцию с победителями конкурса из социальных учреждений региона

В числе участников были и ребята Полярнинского Центра социального обслуживания населения.

Настя Власенко вынуждена проводить День защиты детей вдали от своих мамы и папы… Так уж сложилось, что родители маленькой Насти и её младшего брата Васи не могут должным образом исполнять свои обязанности. Дети временно живут в Центре социального облуживания. А вот на рисунке девочки семья, где мама и папа безгранично рады своему чаду, держат за руки и приветливо улыбаются.

Анастасия Власенко, воспитанница Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Семья. Дружная, которая со мной гуляет, играет, разговаривает, рисует».

Своим искренним и красочным рисунком Настюша покорила сердца педагогов Центра и своих друзей. Общим голосованием её семейный портрет выдвинули для участия в дистанционном конкурсе «Мир глазами детей». Координаторы проекта уже подвели итоги и пообщались с участниками лично при помощи видеосвязи.

Представить свои работы смогли дети из 13 учреждений соцзащиты Мурманской области. Каждый день, прожитый в Центре, наставники ребят стараются сделать ярким и запоминающимся. Поэтому участие в конкурсах такого плана – лишь маленькая ступень к тому, чтобы сделать ребёнка открытым, общительным и счастливым.

Гульнара Данильченко, специалист по социальной работе Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Им не хватает семьи. Как раз такой праздник – День защиты детей – и мы решили, что они как-то через рисунки расскажут о своих внутренних переживаниях. Так и вышло».

Организаторы конкурса рисунков пообещали, что победителей ждут сюрпризы. Их вскоре доставят в учреждения региона волонтёры.