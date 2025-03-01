Копаемся в своей истории и присматриваемся к Марсу: учёные пытаются прочитать древние папирусы Геркуланума, а исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили причину марсотрясенияМарина Табейкина: осознанность – это великая сила, или Я хорошо понимаю себя
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.25 13:35

Копаемся в своей истории и присматриваемся к Марсу: учёные пытаются прочитать древние папирусы Геркуланума, а исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили причину марсотрясения

За последний год мировые цены на кофе достигли рекордных показателей, поскольку ключевые регионы производства кофе в мире столкнулись с суровыми погодными условиями. В Австралии решили не медлить и создавать собственные кофейные плантации.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Олеся Кривенко.

В иракском городе Мосул заново отстроили мечеть ан-Нури, разрушенную террористами. Она знаменита своим минаретом, который с годами немного наклонился.

Почти 250 лет учёные пытаются прочитать древние папирусы Геркуланума. Они обуглились, когда город заполнили пирокластические потоки Везувия. Многие свитки даже не развернуть. Но британские исследователи сделали это с помощью современных технологий.

Мьянма сделала важный шаг к тому, чтобы подать в ЮНЕСКО заявку на включение своей традиционной косметики в список нематериального наследия. В стране прошёл культурный конкурс, посвящённый танаке – пасте из коры местного дерева.

За последний год мировые цены на кофе достигли рекордных показателей, поскольку ключевые регионы производства кофе в мире столкнулись с суровыми погодными условиями. В Австралии решили не медлить и создавать собственные кофейные плантации.

Камерунский инженер спасает природу и помогает людям сохранять здоровье. Он придумал метод очистки отработанного моторного масла. Также мужчина создал плиту для приготовления пищи, которая использует полученное топливо. Это позволит людям отказаться от вредных дровяных печей.

Более века в йеменском Адене производят соль. Там можно найти 72 обширных морских соляных бассейна. Давайте посмотрим.

В ЮАР работает центр по спасению мопсов. С 2008 года в его стенах побывало более 2500 собак. Сегодня там проживает около 200 питомцев. Также центр расширился на несколько городов.

Учёные из аргентинской биотехнологической компании вывели первых в мире генетически отредактированных лошадей. Считается, что они смогут быстрее развивать скорость, что важно во время игры в поло.

Учёные из разных стран провели исследование шерсти белого медведя. Они выяснили, что позволяет ей не покрываться льдом. Это важное свойство даёт возможность полярным хищникам выживать в суровых условиях севера.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Бернского университета использовали искусственный интеллект и обнаружили, что многие марсотрясения – результат сейсмических сигналов от метеоритных ударов, проникающих дальше и глубже в Марс, чем считалось ранее.

Тунисский музыкант недавно основал любительский мужской хор – первый в столице страны. Певцы не только с удовольствием отдаются своему увлечению, но и ненадолго сбегают от повседневной рутины.

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