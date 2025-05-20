Корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела плановое учение в Баренцевом море

Экипажи больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отрабатывали навыки поиска и уничтожения вражеских субмарин.

Подводные лодки условного противника атаковали торпедой. Стрельба по подводной цели выполнялась практическим боезапасом – без боевой части, снаряд после выполнения боевого упражнения был обнаружен и поднят из воды экипажем катера-торпедолова.

После моряки выполнили стрельбу ракетно-бомбовым вооружением.

Во время учений отряд взаимодействовал с вертолётами Ка-27.

Противодействовали надводным кораблям и авиации атомные подводные лодки Северного флота.

Также экипажи БПК выполнили задачи по отражению налёта беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами.