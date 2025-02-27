День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 19:30
Корабельные вертолётчики Северного флота выполнили плановые полёты
Экипажи смешанного авиационного корпуса совершенствовали навыки пилотирования в сложных климатических условиях Арктики.
Вертолётчики Ка-27 отработали взаимодействие с наземными службами, выполнили задания по поиску, обнаружению и слежению за подлодкой условного противника.
Занятия проводили не только днём, но и в тёмное время суток.
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