Корабль и подводная лодка украсят ЗАТО Александровск

По инициативе главы региона в большом ЗАТО появятся 7 новых детских и спортивных площадок. Во дворе каждого многоквартирного дома должна быть детская площадка - уверены родители маленьких детей, да и сами ребятишки с этим утверждением согласны. Вскоре на ещё пустующих сегодня территориях в ЗАТО Александровск вырастут новенькие детские городки. И всё это по инициативе Андрея Чибиса, врио губернатора Мурманской области.

«Это стало для нас неожиданностью, но это хороший подарок городу, - считает Оксана Мазурова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Александровск. - Эти территории востребованы жителями, мы выбирали проекты совместно с александровцами».

Горожане начали активно предлагать места, где могли бы уютно расположиться новые качели, карусели и горки. Творчески подошли и к выбору форм будущих площадок. Так, в Снежногорске - городе судоремонтников пришвартуется корабль, а в гарнизоне подводников Гаджиево – субмарина. Помимо детских городков, в муниципалитете появятся и спортивные площадки, оснащенные тренажёрами и снаряжением для воркаута.

«Старые площадки тоже постепенно обновляются, например, в случае с Полярным – площадка есть, элементы есть, стоит на кадастровом учёте, дети там гуляют, - отмечает Оксана Мазурова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Александровск. - Но они приходят в негодность. Но часто площадки были таким образом построены, что их просто невозможно отремонтировать. В этом случае речь идёт только о замене».

Существуют и свои сложности в реализации нужных проектов: средства на строительство есть, а вот подрядчиков, готовых выполнить работы, не так много. Впрочем, пока это не влияет на сроки сдачи объектов.

«Есть небольшие опасения, потому что такие работы сейчас ведутся во всех муниципалитетах, подрядчиков не хватает, к тому же наш бюджет был к этому немного не готов», - отмечает Оксана Мазурова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Александровск.

Таким образом, к концу лета планируется возвести 7 новых площадок для детских игр и спортивного развития. В список проектного благоустройства попали и некоторые интересные предложения александровцев – установка знаковых объектов и скульптур, а также устройство архитектурной подсветки на мосту, скверах и вдоль пешеходных дорожек.