Корабль специального назначения «Юрий Иванов» прибыл в Североморск после выполнения задач дальнего похода

Напомним, этот корабль назван в честь вице-адмирала ВМФ СССР Иванова Юрия Васильевича, возглавлявшего флотскую разведку в 60-70-х годах.

На причале Североморска состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в пункт постоянного базирования и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Он отметил, что экипаж корабля в течение нескольких месяцев нёс дежурство в Атлантическом океане и Средиземном море, прошёл более 18 тысяч морских миль.

По традиции, заложенной на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, командиру корабля был передан жареный поросёнок.