День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.19 19:30
Корабль специального назначения «Юрий Иванов» прибыл в Североморск после выполнения задач дальнего похода
Напомним, этот корабль назван в честь вице-адмирала ВМФ СССР Иванова Юрия Васильевича, возглавлявшего флотскую разведку в 60-70-х годах.
На причале Североморска состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в пункт постоянного базирования и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин.
Он отметил, что экипаж корабля в течение нескольких месяцев нёс дежурство в Атлантическом океане и Средиземном море, прошёл более 18 тысяч морских миль.
По традиции, заложенной на Северном флоте ещё в годы Великой Отечественной войны, командиру корабля был передан жареный поросёнок.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ПРИМАДОННА за штурвалом электрорлайнера.
05.02.19 15:45
Памяти павших будем достойны. Здравствуйте, мои любимые и дорогие пассажиры (стоимость проезда в цивилизованном ОТ города-героя выросла и ВЕСЬМА ощутимо, в отличие от доходов жителей Мурманска, регион
Комментарий к новости:«Случайный вальс» звучал в троллейбусе не в случайный день
Иван Сазонович
05.02.19 10:51
Думаю, что решение будет принято, но оно снова будет половинчатым, т.к. возникнет проблема осмотра счётчиков - люди не будут пускать работников УК в квартиры. Необходимо выносить стояки холодной и г
Комментарий к новости:Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»
Яна
04.02.19 21:14
Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в декабре цены на свежую белокочанную капусту подскочили на 88,1%-PRO ВалютуКурс евро снизился на 14 копеек, доллара – почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыНачалось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов
-Нам интересно Ваше мнение02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 138 человек