День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.24 19:30
Корабли Арктической группировки Северного флота провели учения в восточной части Баренцевом море
Во время выполнения задач военные отработали приёмы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.
Важной частью учения стала отработка навыков применения противолодочной авиации. Поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических станций осуществлял экипаж вертолёта Ка-27.
Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России в Арктике.
Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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