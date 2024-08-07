Корабли Арктической группировки Северного флота провели учения в восточной части Баренцевом море

Во время выполнения задач военные отработали приёмы противолодочного маневрирования и слежения за подводными объектами.

Важной частью учения стала отработка навыков применения противолодочной авиации. Поиск подводных объектов с постановкой гидроакустических станций осуществлял экипаж вертолёта Ка-27.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов России в Арктике.

Планируется, что поход продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.