Корабли и суда арктической группировки Северного флота вошли в море Лаптевых

Ледовая обстановка по маршруту перехода в основном была благоприятная, большую часть пути через пролив североморцы прошли по открытой воде. Безопасность во льдах обеспечил атомный ледокол «Вайгач».

Поход отряда проходил в сложных гидрометеорологических условиях при волнении моря до трех баллов и скорости ветра до 15 метров в секунду. В районе острова Малый Таймыр корабли и суда арктической группировки встретились с гидрографическим судном «Горизонт», выполнявшем океанографические исследования. Экипажи боевых кораблей группировки приступили к отработке действий по противодиверсионной обороне. В сентябре североморцы будут действовать в Карском и Баренцевом морях в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из Североморска. По маршруту Северного морского пути отряд кораблей и судов прошёл более двух тысяч морских миль.